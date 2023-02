Chi l'ha visto, Lidia e Antonietta scoprono che nel loculo del papà c'è un estraneo. Chi era?

"Chi l'ha visto" sta cercando di risolvere il mistero che avvolge il cimitero di Poggioreale a Napoli. Due sorelle, Lidia e Antonietta si erano infatti, recate nel luogo silenzioso per fare un saluto ai genitori ma quando sono arrivate ecco la macabra e scioccante sorpresa.

La vicenda

Lidia e Antonietta si erano recate al cimitero per sistemare nel loculo di famiglia le ceneri della mamma quando però, si sono accorte di un particolare insolito. All'interno dello spazio riservato al papà si trovavano altre ceneri e non quelle del loro caro defunto. Proprio per questo motivo le due sorelle napoletane si sono rivolte al programma "Chi l'ha visto" appellandosi a tutti: «Chi sa qualcosa parli, i morti dovrebbero essere lasciati in pace».

Le indagini di Chi l'ha visto

Il programma condotto da Federica Sciarelli sta conducendo le proprie indagini per provare a capire quale possa essere stata la dinamica dei fatti, chi ha profanato il loculo e di chi sono le ceneri che sono state trovate da Lidia e Antonella.