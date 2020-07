Chi l'ha visto, ragazzo di 16 anni ritrovato dopo otto anni: era uscito di casa per andare a scuola

“Grazie a tutti! Grazie #Genova!”: Gli spettatori ritrovano il sedicenne scomparso otto anni fa dalla provincia di #Roma. I familiari ringraziano a #chilhavisto. pic.twitter.com/wif95AtTGv — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) July 1, 2020

Ultimo aggiornamento: 2 Luglio, 09:24

Un ritrovamento insperato ma atteso. «Grazie a tutti! Grazie #Genova!». È l'accorato ringraziamento dei familiari del 16enne, scomparso otto anni fa dalla provincia di Roma, che è stato ritrovato a Genova grazie alle segnalazioni dei telespettatori di ' Chi l'ha visto '. «Per noi è stata una grandissima gioia», dicono al programma di. »Tanti piccoli indizi che ci hanno permesso di ritrovarlo. Non ce lo aspettavamo più«. Era uscito di casa per andare a scuola, avevano raccontato nelle puntate precedenti, ma non era più tornato. Il giovane, che ora ha 24 anni, aveva scelto la vita di strada.