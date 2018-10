Battisti sparito da giorni: «Nessuno l'ha più visto». Bolsonaro e Salvini beffati?

di Domenico Zurlo

Dopo la vittoria dinelle elezioni presidenziali in Brasile, l'annuncio era stato netto:sarebbe presto tornato in Italia, 'spedito' nel suo Paese dalle autorità brasiliane dopo tantissimi anni di fuga in Sudamerica. Ma il ritorno di Battisti, terrorista rosso negli anni '70 e leader dei, potrebbe restare una chimera: secondo quanto emerge da un reportage su La Stampa infatti, di Battisti non c'è più traccia, «da lunedì scorso nessuno l'ha visto».Il quotidiano torinese cita testimonianze dei suoi vicini di casa, quella villetta nel quartiere residenziale di Carijo, cinque minuti dal centro di Cananeia, dove Battisti si era trasferito da aprile, nonostante la costruzione non fosse ancora completata. Testimonianze sono riportate anche da Il Giornale, che cita anche conferme del suo allontanamento da parte della polizia locale.Al tribunale di Cananeia il direttore Anderson Nascimento conferma che su di lui non c'è nessuna misura cautelare in vigore ed è quindi libero di circolare. «Era qui domenica, poi non l'ho visto più», dicono i vicini a La Stampa. «Era molto arrabbiato e preoccupato», dicono al bar del quartiere, mentre un amico riferisce che Battisti «vuole affrontare le conseguenze, è stanco di scappare».