Cervo in fuga verso la libertà muore di crepacuore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stava fuggendo "per la libertà". Undi 200 chili ha trovato la morte in un parco pubblico di, dove si è conclusa la sua lunga discesa cominciata nelle. Sabato scorso era stato prima avvistato a girare nel paese e sono scattate le misure per la cattura.L'animale è stato circondato da agenti di polizia provinciale e del corpo della protezione civile Brianza est, oltre che un veterinario Asl; è stato braccato, preso al laccio e infine sedato per essere portato via. L'intervento è durato un'ora, ma la paura per il cervo è stata tale che il suo cuore non ha retto.«Abbiamo seguito tutte le operazioni da protocollo, anche nella scelta del dosaggio dell'anestetico - ha dichiarato il comandante del nucleo di polizia provinciale Flavio Zanardo a Il Giornale di Vimercate - Con tutta probabilità il cervo è morto per lo stress accumulato nel suo peregrinare in città. Ci dispiace molto, ma l'obiettivo primario era salvaguardare la tutela pubblica».