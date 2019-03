Si schianta contro un'auto muore 60enne. Il conducente positivo all'alcol test

CERVETERI - Viene tamponato e muore. E' accaduto ieri sera a Cerveteri verso le 21.30. L'uomo, 60enne romano, stava viaggiando su una Fiat Punto in via Furbara Sasso, in direzione Aurelia: è stato tamponato da una Audi guidata da un trentenne romeno. Il 60enne è apparso subito ferito in maniera grave ed è stato trasportato al centro di primo intervento di Ladispoli dove è deceduto poco dopo l'arrivo. Sulla Fiat con lui c'era la compagna rimasta illesa. Il 30enne è stato trasportato all'ospedale di Civitavecchia ed risultato positivo all'alcol test, con un tasso di 2.14, 4 volte sopra il limite consentito. L'automobilista, con precedenti, è stato arrestato per omicidio stradale. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Cerveteri e Santa Severa.

