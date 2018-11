La classifica dei 100 vini migliori al mondo Italia al terzo posto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono solopresenti nella celebre classificaLa prstigiosa classifica Usa ha messo al primo posto una bottiglia dell'annatadi Tenuta San Guido, probabilmente il più famoso dei vini italiani. La classifica è una delle più attese per gli amanti dei vini a livello mondiale e tra i 19 presenti,L'Italia si piazza più che bene in classidica con altri due vini nella top ten: al terzo posto si è infatti piazzato Chianti Classico Riserva 2015 di Castello di Volpaia, mentre in nona posizione l’Etna San Lorenzo 2016 di Tenuta delle Terre Nere. Il Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2013 con 95 punti guadagna l'undicesimo posto ed è l’unico Vino Nobile presente in classifica. Con Carpineto il Nobile stacca inoltre di ben 4 posizioni il primo Brunello in classifica al 15° posto. Una sorpresa della classifica e una grande rivincita per la denominazione e per un vino rimasto negli anni spesso in ombra tra Brunello e Chianti Classico.