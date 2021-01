Cena di nozze al ristorante, ma arrivano i carabinieri: multati sposi e invitati, chiuso il locale

Dopo il matrimonio, con 17 invitati, avevano deciso di festeggiare con una cena di nozze in un ristorante. Una coppia di sposi e il ristoratore non avevano però fatto i conti con i carabinieri, che hanno scoperto la violazione delle norme anticontagio per fronteggiare l'epidemia di coronavirus.

È accaduto ieri sera a Ischia. I militari della stazione di Forio, insieme al nucleo radiomobile della locale compagnia - allertati dal 112 - sono intervenuti ieri sera in un ristorante del comune dell'isola e hanno trovato gli sposi e 17 commensali. Nonostante la Campania sia in zona gialla, le norme attuali impediscono ai ristoranti di rimanere aperti dopo le ore 18. Tutti sono stati identificati e sanzionati per aver violato le norme anti contagio per il contenimento del fenomeno epidemico. Stessa sorte per il titolare del ristorante, per lui - rendono noto i Carabinieri - anche la chiusura temporanea dell'attività.

