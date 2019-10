Filma di nascosto sotto le gonne col cellulare Preso in Tribunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TARANTO - Lo hanno sorpreso proprio mentre stava f. Dopo aver posizionato il suo telefono sul pavimento del Tribunale per riprendere la malcapitata sotto la gonna. Il suo incredibile tentativo, però, è stato notato da uno dei presenti che ha subito lanciato l'allarme. E per l'uomo sono cominciati i guai.Nella rete dei carabinieri un tarantino di 58 anni, bloccato nelIn pratica,, si è chinato vicino ad una donna in gonna. Ma in realtà in quel momento ha azionato il cellulare per riprendere dal basso l'ignara vittima.I militari, come si è detto, lo hanno bloccato e condotto in caserma, dove è stato esaminato l'apparecchio. In memoria sono stati, registrati sempre di nascosto ai danni di donne in gonna. Il 58enne è stato denunciato per molestie.