Fanno la grigliata e si portano le braci in casa per scaldarsi: 6 intossicati

VENEZIA - Lunedì mattina presto a Cavarzere, intorno alle 5.30, paura per 6 persone rimaste intossicate in casa dal monossido di carbonio.



Si tratta di un gruppo di bengalesi: una quindicina di persone che vivono nello stesso appartamento. Ieri sera avevano fatto un festino con una grigliata e poi alcuni hanno portato le braci in casa per riscaldarsi.



Stamattina in sei sono stati portati in camera iperbarica. Non sarebbero gravi: a soccorrerli il Suem e i vigili del fuoco.