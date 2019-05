Cavallo imbizzarrito invade la superstrada: centrato in pieno da una Panda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAMEZIA TERME - Gravissimo incidente sulla Statale "280" che collega lo svincolo autostradale dial capoluogo calabrese, Catanzaro. Intorno alle 23,30 di stanotte unn libertà ha concluso la sua corsa entrando sulla carreggiata della cosiddetta Statale "dei Due Mari" nelle vicinanze dello svincolo per Palazzo e, una Fiat "Panda" che viaggiava nella direzione opposta, verso Lamezia.Impossibile per il veicolo, con due persone a bordo, evitare il cavallo spuntato all'improvviso dall'oscurità. L'animale ha sfondato il parabrezza della "Panda" lasciando miracolosamente illeso il passeggero.Il conducente è rimasto gravemente ferito e in seguito all'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme / Comando provinciale di Catanzaro, dopo i pur tempestivi soccorsi a cura del Servizio d'urgenza-emergenza "118" l'uomo - di cui non sono state diffuse le generalità - è stato subito trasportato in ospedale.Sul posto anche Carabinieri, Polstrada e Anas.La carcassa del cavallo, deceduto sul colpo dopo essere stato travolto dall'auto, è stata rimossa da un automezzo cassonato munito di gru, presente un veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.