Cavallo entra nel supermercato, passeggia tra gli scaffali e se ne va: panico tra i clienti

Un cavallo in un supermercato: in un periodo difficile e contraddistinto dai rincari per diversi beni, i prezzi da discount fanno evidentemente gola a tutti.

Nel mentre a Ittiri un EQUINO va a fare la spesa... pic.twitter.com/tlegrO6FzZ — Mago Sagazzu🦎 (@sardum) April 2, 2022

Una scena decisamente insolita, quella avvenuta a Ittiri (Sassari) due giorni fa. Il cavallo, per niente infastidito, è entrato nel supermercato, girando anche tra gli scaffali e uscendo dopo essere passato tra le casse. Un po' di paura tra i clienti, anche se il cavallo è sempre apparso mansueto ed è riuscito ad allontanarsi senza problemi, passando dalla porta d'uscita. L'animale è poi rimasto qualche minuto nel parcheggio antistante il supermercato, per poi allontanarsi. Come riporta l'Unione Sarda, il cavallo è di proprietà di un giovane allevatore della zona ed era scappato, ma essendo abituato alla presenza dell'uomo non si è mai imbizzarrito, neanche nei momenti di maggior confusione all'interno del supermercato. Dopo la 'libera uscita', l'equino è tornato a casa.

