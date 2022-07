Cavallo muore d'infarto dopo la gara a 41 gradi: scoppia la polemica

Dramma nel cuore della Sardegna. Un cavallo, baio del 2004, è stramazzato al suolo ed è morto dopo aver partecipato alla gara di salto ostacoli disputata forse nell'ora più calda della giornata, alle 13:30, ad Abbasanta (Oristano), sotto il sole e con una temperatura che in quel momento in zona toccava i 41 gradi. Il cavallo di 18 anni è morto nel suo box, a quanto pare (secondo quanto riporta il sito GalluraOggi) stroncato da infarto.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimare il povero animale, evidentemente stremato dopo la gara e il caldo insopportabile. “Valeva la pena far partecipare un cavallo anziano a queste temperature per una garetta di poco valore? Cosa ci facevano i cavalli in campo alle 13 con 40 gradi?" sottolinea Roberta Ravello, dell’associazione Horse Angels, al sito GalluraOggi.

Non è la prima volta che un cavallo muore durante o appena dopo una gara, anche in manifestazioni importanti. Drammi che continuano a ripetersi nonostante le denunce a più riprese delle associazioni ambientaliste.