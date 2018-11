Cavallo terrorizzato dai fuochi: «Ha corso all'impazzata, poi si è lasciato morire»

di Domenico Zurlo

Quando l’uomo non è consapevole del male che fa agli animali, anche a quelli a cui dovrebbe essere più storicamente affezionato.dopo essereper colpa dei: a dare la notizia è il sito WalesOnline, che ha intervistato la proprietaria Fiona Hohmann, pubblicando le terribili foto del cavallo agonizzante«Domenica mattina - ha raccontato Fiona - ho ricevuto la telefonata di un vicino: ho capito subito che qualcosa non andava. È stato straziante vederlo in quelle condizioni: non voglio certo rovinare il divertimento delle persone, ma il mio Solo (questo il nome del cavallo, ndr) era spaventato dai fuochi d’artificio. Durante la notte l’ho chiuso nella scuderia e sono rimasta con lui fino a mezzanotte per calmarlo».Preso dal panico, il cavallo aveva infatti corso all’impazzata per tutta la sera: Fiona stava guardando la tv e non si era accorta di nulla. «Quando il giorno dopo è arrivato il veterinario - continua il racconto della proprietaria - hanno detto che stava soffrendo e sarebbe morto entro un’ora, e hanno proposto di abbatterlo». «Sto male a pensare a quanto ha sofferto - conclude - Io e mio marito siamo devastati. È già abbastanza brutto perdere un animale per malattia, ma perderlo così è angosciante».«Sono molti gli animali che hanno paura dei fuochi d’artificio - ha dichiarato un portavoce della RSPCA Cymru, l’ente per la protezione animali - è importante che le persone siano responsabili, e si ricordano che possono rimanere traumatizzati. Hanno un udito molto acuto, soffrono molto dello stress legati a questo tipo di eventi molto rumorosi. Consigliamo di non accendere mai i fuochi d’artificio vicino a nessun animale».