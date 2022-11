Cattolica, cena e violenza sessuale: la ragazza accusa il fidanzato (ora in stato di fermo)

CATTOLICA - Un 35enne residente a Cattolica si trova, da 24 ore, in stato di fermo di polizia giudiziaria, da parte dei carabinieri della Regina, in attesa della convalida. È accusato dalla fidanzata di violenza sessuale nei suoi confronti. I punti controversi non mancano e per questo gli inquirenti stanno procedendo, nelle indagini, a fari spenti.

La cena e poi la presunta violenza

Il rapporto di coppia viene descritto come problematico ma, da quanto appreso, nonostante questo i due si sarebbero rivisti sabato scorso a cena. Secondo quanto ricostruito l'uomo avrebbe preteso un rapporto sessuale nonostante la non volontà della giovane. La ragazza, dopo due giorni, ha trovato il coraggio di denunciare l'accaduto.