Uccise la madre e la sorella: si toglie la vita la vigilia di Natale

CATTOLICA - Aver pagato il suo debito con la giustizia non aveva tacitato la sua coscienza e così a 18 anni dal giorno in cui provocò la morte della madre e della sorella, Massimo Perini, bagnino di Cattolica all’epoca del massacro 53enne, si è tolto la vita con una pugnalata al petto.Il dramma la vigilia di Natale esattamente una settimana dopo il tragico anniversario della morte delle due donne. La folle mattanza avvenne all’indomani della scoperta di un tumore diagnosticato alla mamma che era l’unico sostegno per la sorella afflitta da una grave patologia mentale. Si fece costruire da un fabbro una mazza di ferro con la quale, il 16 dicembre del 1999, ammazzò le due donne vita prima massacrandole di colpi sulla testa e poi strangolandole. Perini fu condannato a 20 anni di carcere dalla Corte d’Assise d’Appello di Bologna nel 2002 con uno sconto di 10 anni rispetto alla sentenza di primo grado e grazie alla sua condotta integerrima durante gli anni di galera, uscì anticipatamente tornando a vivere nella casa di via Torconca dove avvenne il doppio omicidio. La vigilia di Natale ha utilizzato un coltello da cucina per ficcarselo nel cuore. Non hanno potuto fare nulla l’amico che lo ha trovato in una pozza di sangue né il medico del 118 che è arrivato in via Torconca.