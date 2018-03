Travolta sulle strisce da un'auto in retro: ferita in codice rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATTOLICA - Una donna di 68 ani è stata investita, ieri pomeriggio, sulle strisce pedonali di viale Del Prete. L’incidente è avvenuto all’incrocio con via Ferrara intorno alle 15.30. Al volante un uomo del posto, intento a fare manovra in retromarcia mentre la signora stava attraversando le strisce pedonali. L’impatto è stato violento: nell’incidente la donna ha riportato diversi traumi ed è stata costretta al trasporto in codice rosso, per accertamenti, all’Infermi di Rimini. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’automedicalizzata. I rilievi sono stati condotti dalla Polizia Municipale di Cattolica