Supermarket della droga nel parco dei bambini: arrestato in flagrante

CATTOLICA - Hashish, marijuana, cocaina: i carabinieri di Cattolica hanno trovato un vasto assortimento di sostanze stupefacenti perquisendo un ventiseienne di origini napoletane, e la sua abitazione. Il giovane è stato arrestato nella nottata dell’altro ieri per detenzione e spaccio di droga in un parco giochi della zona mare, d’estate frequentato anche in orari serali dai bambini e dai loro genitori. Sequestrati oltre cento grammi di roba, già suddivisa in dosi. Era stato sorpreso mentre cedeva una dose ad una sua coetanea.