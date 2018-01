Scoppia la rissa nella fila per la toilette: in cinque all'ospedale

CATTOLICA - Diciamo che avevano un’urgenza. Diciamo che non intendevano imbrattare muri o aiuole ma sta di fatto che hanno preteso con una eccessiva veemenza di utilizzare il bagno di un locale pubblico tanto da suscitare la robusta reazione dell’addetto alla sicurezza dello stesso locale. Il parapiglia è scoppiato l’altra notte in via Ferri. Quattro giovanotti e una ragazza si sono affacciati al locale chiedendo di poter utilizzare la toilette. Il permesso negato ha scatenato la loro rabbia tanto che sono volate sedie e tavolini per poi passare alle mani.



L’addetto alla sicurezza del locale ha spiegato loro che per usufruire della toilette avrebbero dovuto essere clienti. E invece di consumare un caffè e avere accesso ai bagni i cinque hanno preferito la protesta. Morale della favola è stato necessario l’intervento dei carabinieri di cattolica per riportare la calma. I cinque focosi della toilette sono finiti tutto al pronto soccorso dell’ospedale di Riccione per curare le escoriazioni riportate nella colluttazione. Niente di grave: sono stati tutti dimessi con prognosi di guarigione comprese tra i tre e i sette giorni.



In generale va ricordato che esiste una normativa che obbliga gli esercizi pubblici ad avere un bagno. Non c’è, invece alcuna normativa che obbliga il gestore dell’esercizio pubblico a metterlo a disposizione dei clienti in maniera gratuita.

Mercoledì 3 Gennaio 2018, 05:35 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2018 05:35