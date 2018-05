Ruba cibo al supermercato bloccato all'uscita reagisce con violenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATTOLICA - Nel tardo pomeriggio di venerdì, a Cattolica, i militari della locale Tenenza Carabinieri, hanno arrestato per rapina impropria, B.V. ucraino 26enne, in italia senza fissa dimora. Il fatto: l'uomo entrava all’interno di un supermercato nel centro di Cattolica, impossessandosi di vari generi alimentari per un valore commerciale stimato intorno ai 50 euro. All’atto di guadagnare l’uscita, veniva fermato dal personale dell'esercizio e, con lo scopo diguadagnare la fuga, reagiva con violenza nei loro confronti. Il tempestivo intervento dei militari consentiva di bloccare l'uomo, recuperare la refurtiva e restituirla al supermercato. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto nella casa circondariale di Rimini.Sempre nel tardo pomeriggio di venerdì, i militari della Stazione Carabinieri di Montescudo – Monte Colombo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Rimini, quale aggravio, in sostituzione della pregressa misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di U.M. 52enne di origini pugliesi ma residente nel centro della Valconca, responsabile di reati in materia di stupefacenti. L’aggravamento della misura scaturisce da reiterate violazioni agli obblighi imposti, debitamente rapportate dai militari.