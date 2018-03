Pugni in faccia e insulti razzisti per la ragazza contesa: 17enne nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATTOLICA - Ieri pomeriggio i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagna di Riccione, hanno denunciato , alla Procura del Tribunale dei Minorenni di Bologna, un 17enne italiano, residente in Cattolica, per lesioni personali e minacce aggravate dalla discriminazione razziale.Il ragazzo, insieme ad altri due amici (in corso di identificazione), martedì pomeriggio si è presentato nell’abitazione di un suo coetaneo e, per motivi personali legati a presunte questioni di gelosia da parte dell’aggressore, relative ad una ragazza di conoscenza di entrambi, gli ha sferrato un pugno al viso. Alla violenza fisica ha accompagnato violenze verbali, insultando e minacciando il ragazzo preso di mira, sostenuto dai due compari. Insulti razzisti perchè il 17enne picchiato è figlio di una donna italiana e di un uomo straniero. In casa era presente la mamma che ha tentato inutilmente di allontanare i tre aggressori e poi ha portato il figlio al pronto soccorso di Riccione dove i medici hanno certificato un “traumatismo di faccia e naso in seguito ad aggressione”