Prestiti con tassi del 100% agli albergatori: usuraio arrestato

CATTOLICA - Prestava soldi dimostrando disponibilità e comprensione ma subito dopo, con minacce a scopo estorsivo, li rivoleva indietro previa applicazione di tassi superiori al 100%. I Carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno tratto in arresto un calabrese di 62 anni con l’accusa di usura ed estorsione. Fondamentale, per la ricostruzione investigativa operata dai militari, la denuncia di due ristoratori della “Regina”. Entrambi si erano rivolti all’uomo per ottenere un prestito di diverse decine di migliaia di euro per dare ossigeno alle rispettive attività. Tuttavia, dopo l’iniziale disponibilità dell’uomo, si sarebbe prospettato un improvviso cambio di atteggiamento con il passaggio alle vie di fatto – in particolare minacce a scopo estorsivo – per ottenere una celere restituzione del denaro, previa a applicazione di un significativo tasso usurario addirittura superiore al 100%.