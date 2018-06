Molestava sul bus le ragazzine amiche della figlia: autista arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATTOLICA - L’orco della porta accanto. Insospettabile. Padre di famiglia, 52 anni, straniero, di origine albanese ma da anni residente in Italia, a Cattolica, perfettamente integrato e con un lavoro come dipendente per una cooperativa che fornisce personale alla Start Romagna. Faceva l’autista di mezzi pubblici negli orari delle scuole. È accusato di molestie a sfondo sessuale nei confronti di ragazzine, anche minorenni e per questo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a Rimini in cui il gip rimarca «un’evidente difficoltà a controllare i propri istinti sessuali».L’uomo, secondo le indagini svolte da carabinieri di Riccione diretti dal comandante Marco Califano, avrebbe agito indisturbato tra Santarcangelo di Romagna e Cattolica. Gli episodi contestati sono due. Il primo: lo scorso 3 marzo, su un autobus, nel territorio di Santarcangelo di Romagna (vicenda per la quale stanno procedendo i militari di Rimini). Il mezzo era vuoto. Lui avrebbe palpeggiato e fatto anche pesanti proposte di natura sessuale a una 15enne che si trovava nel bus come passeggera. La ragazzina, sconvolta, dopo aver riferito dell’accaduto ai genitori, ha effettuato il riconoscimento fotografico dell’uomo. Dalla testimonianza della ragazzina, spaventata, sono partite le indagini dei carabinieri. Il secondo caso, un mese fa, il 20 maggio, a Cattolica. Nel mirino era finita un’amica, da poco maggiorenne, coetanea della figlia. Secondo gli inquirenti l’uomo si era offerto di portarla a casa, dopo una serata che le ragazze avevano trascorso assieme, e nel tragitto in auto avrebbe tentato di baciarla e palpeggiarla.