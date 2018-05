Guida con la patente sospesa â€‹e si spaccia per il gemello: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATTOLICA – Ha tentato un’abile strategia per nascondere il fatto che guidasse con patente sospesa, ma alla fine è finito in manette.E’ stato infatti arrestato per false attestazioni sull’identità personale un 49enne, residente a Francavilla. I carabinieri di Cattolica procedevano al controllo dell’autovettura condotta dall’uomo che, per eludere il controllo a causa della sospensione della propria patente di guida, forniva le generalità del proprio fratello gemello. Immediati accertamenti, tuttavia, consentivano di risalire alla sua reale identità.