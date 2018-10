Furto di minimoto proprietario pubblica le foto e offre una ricompensa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATTOLICA - Ladri in azione a Cattolica, ma questa volta c'è qualcosa di più di un semplice furto. Obiettivo dei due ladri, infatti, è una minimoto del circuito cattolichino Moto Park, e proprio per questo sembrerebbe opera di due ragazzini. A maggior ragione dopo aver visionato i filmati pubblicati dal titolare su facebook. "Buongiorno a tutti, questa notte due amici mi hanno fatto visita.... non ricordo come si chiamano ma mi piacerebbe andarli a salutare, se qualcuno li riconosce ci sono mille euro per nome e cognome millecinquecento per l'indirizzo di casa... anche di un amico o parente ... grazie per l'attenzione"