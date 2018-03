Si butta in mare nell'acqua gelida: i carabinieri si tuffano e la salvano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATTOLICA - Deve la vita a un ragazzo che l’ha vista entrare nelle acque gelide del mare davanti ai bagni 44. Dalle grandi vetrate dell’Hotel Kursaal, dove è ospite insieme alla famiglia, ha osservato la scena per pochi secondi poi ha chiamato i carabinieri di cattolica. Sul posto sono arrivati 4 militari che hanno tentato di chiamare la donna, di dissuaderla, di convincerla a tornare sui suoi passi. La donna, palesemente agitata, gridava di voler morire e di non voler essere salvata.Al quel punto i militari hanno sfidato il mare agitatissimo e il freddo pungente, di un primo giorno di primavera che rimarrà negli annali per le sue basse temperature, e sono entrati in acqua raggiungendo la donna e portandola in salvo. In piazzale Primo Maggio attendeva un’autoambulanza del 118 dove la donna è stata caricata, riscaldata con panni termici e trasportata all’ospedale Infermi di Rimini. Una scelta legata allo choc termino subito dalla donna nei pochi minuti trascorsi in acqua. Della donna si solo che è del posto che ha circa 55 anni. Ai carabinieri e ai sanitari ha detto solo che era determinata a farla finita, che voleva morire e basta.