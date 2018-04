Beccato mentre spaccia: in casa gli trovano un bazar della droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATTOLICA I carabinieri di Cattolica lo hanno visto insieme a un noto assuntore di stupefacenti del posto e si sono gustati la scena. Hanno subito intuito cosa stesse accadendo e hanno atteso che il passaggio di droga fosse compiuto per avvicinarsi e arrestare lo spacciatore.Si tratta di M. F. 37 anni e residente a San Giovanni in Marignano già conosciuto alle forze dell’ordine. Dopo avergli mandato a monte l’affare i caribinieri hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione trovandovi un vero e proprio bazar di droghe. Nel dettaglio 4,3 grammi di cocaina, un grammo e mezzo di eroina, un grammo di hashish e un grammo di marijuana. Non mancava l’apposita attrezzatura per il taglio e il confezionamento delle dosi ma anche un malloppetto di 1.970 euro che gli inquirenti ritengono essere il frutto dell’attività di spaccio.