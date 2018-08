Autobus fermo troppo a lungo: minaccia l'autista mostrando la pistola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATTOLICA - Tensione e paura su un autobus di linea a Cattolica. Un 56enne della zona, in seguito a un diverbio, ha minacciato il conducente dell’autobus mostrando il calcio di una pistola che nascondeva sotto la maglia. L’episodio sarebbe stato provocato da una sosta prolungata dell’autobus con il motore acceso nei pressi del campo sportivo di Cattolica. Questa circostanza avrebbe irritato il 56enne, che dopo aver dato in escandescenze è sceso dal mezzo e si è allontanato a piedi. Allertato il 112, l’uomo è stato rintracciato dai carabinieri di Cattolica, ha subito consegnato l’arma - che si è rivelata un giocattolo - ed è stato denunciato in stato di libertà per minaccia.