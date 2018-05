Crolla il terrazzino di una palazzina al Lido 5 feriti, grave una ragazza

Stavano chiacchierando sul balcone, quando la struttura ha ceduto. Cinque persone sono rimaste ferite nel crollo di un piccolo terrazzino al primo piano di una palazzina a Catanzaro Lido. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso i feriti affidandoli al personale sanitario.

Sono in corso, fanno sapere gli stessi vigili del fuoco in un tweet, le attività di verifica e di messa in sicurezza dello stabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il balcone è di un ufficio. Quattro donne e un uomo erano affacciati quando il pavimento si è staccato dalla ringhiera facendoli precipitare nel vuoto. Un volo di circa 4 metri. Immediati i soccorsi, ai quali si sono aggiunti anche polizia e carabinieri.La più grave dei feriti è una ragazza, che ha subito un forte trauma alla spina dorsale e alla testa. I vigili del fuoco hanno isolato la zona e stanno compiendo verifiche su tutto il palazzo.La Procura della Repubblica di Catanzaro, intanto, ha disposto il sequestro dell'appartamento in cui è avvenuto il crollo. Ora spetterà ai tecnici sbabilire le cause del cedimento e se vi siano responsabilità.