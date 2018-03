Esplode un palazzo a Catania: tre morti due sono vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATANIA - Esplosione in un palazzo a Catania. Secondo le prime informazioni tre persone, di cui due vigili del fuoco, sono morti. Lo ha confermato il sindaco Enzo Bianco. Altri due pompieri sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Garibaldi. Probabilmente lo scoppio è stato provocato da una fuga di gas.L'esplosione si sarebbe verificata al piano terra di una palazzina in via Sacchero. Secondo le prime informazioni, la squadra dei vigili del fuoco sarebbe stati chiamati per una fuga di gas e, una volta arrivata in zona avrebbero tentato di aprire una porta. In quel momento si sarebbe verificata l'esplosione, che avrebbe coinvolto tutta la squadra.La persone deceduta nell'abitazione sarebbe un sessantenne che viveva nella palazzina e che lavorava come venditore e riparatore di biciclette. Sarebbe suo il corpo carbonizzato trovato nella casa dove viveva in affitto. Nello stesso palazzo aveva casa e negozio.