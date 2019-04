Mette su Internet il “Catalogo delle donne single”: adesso rischia sei anni di carcere

di Luca Calboni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva creato une aveva messo in vendita online il suo prezioso «». Un elenco che conteneva le informazioni di. Per questo è finito alla sbarra il 51enne, originario di Reggio Calabria ma residente nel lecchese, in cui aveva messo in atto il suo personalissimo e discutibile "censimento" delle donne non fidanzate o sposate.Nel suo elenco erano presenti i dati di ben, tutte della provincia di Lecco. Un vero e proprio album che il 51enne aveva messo in vendita nel 2017 online alla modica cifra di 7 euro circa. Per questo Antonio Nicola Marongelli è accusato di diffamazione aggravata, sostituzione di persona e trattamento illecito di dati personali. Nel maggio del 2017 alcune donne avevano presentato un esposto alle autorità per essere state inserite a loro insaputa nei almanacchi di Marongelli, in cui erano state "" grazie ai dati che l'uomo era riuscito a carpire dai loro profili social:e, soprattutto,- recitava la reclame dell'almanacco -». Per questo otto donne si sono costituite parte civile affidandosi all'avvocato Marisa Maraffino, le cui parole sono riportate da TgCom24: «Le mie assistite improvvisamente si sono trovate sommerse da richieste e messaggi ammiccanti: non sono uscite di casa per mesi, messe alla gogna perché dipinte come disponibili e sul mercato - prosegue il legale -. Con questo processo dobbiamo riscrivere un principio di civiltà». Eppure lui si è sempre difeso, asserendo che i dati delle donne fossero pubblici, sostenendo quindi che non si palesi alcuna violazione.