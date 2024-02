Castello delle Cerimonie, confiscata "La Sonrisa" per abusi edilizi: è la location della serie tv di Real Time

Addio al "Castello delle Cerimonie". Diventa esecutiva, con una sentenza della Corte di Cassazione emessa ieri, la confisca de "La Sonrisa", grande struttura ricettiva che si trova a Sant'Antonio Abate (Napoli), diventata molto conosciuta al pubblico come location di una nota serie tv andata in onda su Real Time e dedicata ai festeggiamenti per i matrimoni e altre ricorrenze.

Napoli, confiscato il "Castello delle Cerimonie"

La Suprema Corte, oltre a rendere esecutiva la parte della sentenza inerente la confisca, ha anche sancito la prescrizione dei reati contestati agli indagati. La vicenda giudiziaria della Sonrisa è iniziata nel 2011: gli inquirenti contestarono una lunga serie di abusi edilizi realizzati, secondo le indagini, a partire dal 1979, su un'area ampia oltre 40mila metri quadri.

Con la sentenza del tribunale di Torre Annunziata (Napoli), emessa nel 2016, venne condannata a un anno di reclusione (pena sospesa) Rita Greco, defunta moglie del «Boss delle Cerimonie» Tobia Antonio Polese, e per Agostino Polese, suo fratello, che ricopriva la carica di amministratore della società. La sentenza di primo grado venne riformata in parte dalla Corte d'Appello di Napoli e da ieri la sentenza è passata in giudicato con il pronunciamento della Cassazione.