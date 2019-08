Si allena con il gruppo: ciclista 54enne travolta e uccisa da un'auto

di Luca Pozza

ROSÀ - Una, O.C., residente a Cassola, ha perso la vita questa mattina, in un incidente stradale avvenuto a Rosà, poco prima delle 7. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri della locale stazione la donna stava procedendo con la sua bicicletta da corsa, insieme ad un gruppo di altri sportivi amatoriali, lungo via Roma, in direzione di Cartigliano, quando un'alla guida di un Suv Opell'ha centrata in pieno.Immediati i soccorsi, lanciati dai suoi stessi compagni, che hanno fatto giungere sul posto un'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale di Bassano del Grappa: ogni tentativo di rianimazione compiuto sul posto è però stato vano da parte dei sanitari, che hanno dovuto constatare il decesso. Rilievi in corso da parte dei militari, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La strada è rimasta chiusa per oltre un'ora, con inevitabili disagi al traffico, fino alla rimozione della salma, che è stata coperta con un lenzuolo bianco.La viabilità è stata gestita dagli agenti della locale stazione Nordest Vicentino, al lavoro sul posto con due pattuglie, che hanno deviato il traffico su altre arterie.