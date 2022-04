Casi di salmonella in UK e Irlanda, Ferrero ritira gli ovetti Kinder prodotti in Belgio

Ritirati dal mercato, in Inghilterra e in Irlanda, alcuni lotti di ovetti Kinder. A prendere la decisione è stata la nota azienda Ferrero a seguito di un «potenziale collegamento con un focolaio di salmonella».

La notizia, riportata da alcuni media inglesi, che citano come fonte la Food Standards Agency (Fsa), è stata confermata dall'azienda, che ha disposto il ritiro a scopo precauzionale.

Gli ovetti interessati hanno scadenza compresa tra l'11 luglio e il 7 ottobre 2022 e sono stati realizzati nello stabilimento di Arlon in Belgio. Altri prodotti Ferrero, invece, non sono interessati. L'azienda «ha effettuato volontariamente questo ritiro del prodotto - puntualizza la Fsa - Stiamo lavorando a stretto contatto con loro e con le autorità competenti per identificare la causa precisa di questo focolaio»

