Case in vendita a un euro, il miracolo che fa tornare a vivere i piccoli borghi

Dueabbandonati inche tornano a vivere grazie all’iniziativa “”, partita nel 2016 e pensato per combattere lo spopolamento di Fabbriche di Vallico e a Vergemoli, i due principali borghi del Comune sparso diCase al prezzo simbolico, quello di un caffè, che ha destato attenzione internazionale e che ha spinto i promotori a sospendere l’iniziativa per via dell’esaurimento degli alloggi.Il prossimo anno nei due borghi apriranno oltre 40 cantieri edili per dare il via delle ristrutturazioni e contestualmente per portare più popolazione dato che ora i residenti del comune sono circa 800.Orgoglioso il sindaco Michele Giannini per l’andamento più che positivo: “Riceviamo più di 2.000 email all’anno dal 2016 e trascorriamo giornate intere a far visionare i nostri posti a turisti da tutto il mondo che arrivano senza preavviso – ha spiegato all’Ansa - Significa anche aver portato tantissime risorse sul territorio, perché insieme alle case a 1 euro sono stati venduti tanti immobili dal valore ridotto, 20-40 mila euro ciascuno, 40 immobili che verranno ristrutturati con un investimento di circa 4 milioni nel prossimo anno».