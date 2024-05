Case vacanze, arriva la piattaforma digitale nazionale: ecco quale regione sarà la prima a sperimentare

La Puglia sarà la prima regione italiana a sperimentare la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve e per finalità turistica a partire da lunedì prossimo. La piattaforma digitale, realizzata dal ministero del Turismo in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, prende il via da oggi a seguito del parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni.

Il commento dell'assessore Lopane

«La Regione Puglia - dichiara l'assessore regionale al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane - con investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo nel turismo, ha saputo costruire nel tempo sistemi informatici all'avanguardia per la gestione delle informazioni degli operatori turistici.

Un modello preso a riferimento dal ministero del Turismo con cui abbiamo concordato proprio in Puglia l'avvio della fase pilota per la sperimentazione dell'interoperabilità della nostra piattaforma con la nuova Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve e per finalità turistica. Questo ci gratifica per il lavoro svolto e l'impegno continuo accanto agli operatori pugliesi». Il passaggio al Codice Identificativo Nazionale (CIN) nel resto d'Italia avverrà progressivamente, da settembre e da novembre potranno partire le sanzioni. Questo significa che gli operatori turistici pugliesi avranno un vantaggio di circa tre mesi per adempiere ad un obbligo di legge, perché è in Puglia che si svolgerà on line la fase iniziale di sperimentazione