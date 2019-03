Auto piomba sui tavolini di un bar: travolte due donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha perso il controllo dell’auto ed è finita addosso a due donne che stavano passando di fronte all’ingresso di un bar. È successo nel primo pomeriggio di ieri a piazza Esopo, nell’isola 46, all’interno del consorzio di Casalpalocco, zona residenziale e tranquilla di Ostia. Una donna di 74 anni, T.B., era al volante della sua Smart automatica, quando molto probabilmente ha confuso il pedale dell’acceleratore con quello del freno e invece di bloccare la marcia è salita sul marciapiede e ha travolto il tavolino del locale vicino al quale in quel momento si stavano avvicinando le due signore: D.N., 57 anni, e S.G., di 72. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del X gruppo che hanno effettuato i rilievi e cercato di ricostruire la dinamica dell’incidente.Le tre donne sono state trasportate subito al pronto soccorso dell’ospedale Grassi. Le due passanti hanno riportato contusioni in tutto il corpo a causa dell’impatto, mentre l’automobilista, sotto shock, è rimasta illesa. L’utilitaria non è stata sequestrata e all’automobilista non è stata ritirata la patente. Sgomento tra i pedoni e i testimoni dell’incidente. Qualcuno aveva notato che la conducente della Smart invece di frenare aveva accelerato, ma non pensava che avrebbe investito il tavolino, mettendo in pericolo i dipendenti del bar e le passanti. «Ci siamo accorte solo all’ultimo momento della macchina - hanno raccontato le due ferite - Non abbiamo fatto in tempo a schivarla: ci ha preso in pieno». L’intera zona è considerata molto tranquilla dai residenti e mai in passato si erano verificati episodi simili. Difficile anche vedere auto sfrecciare ad alta velocità all’interno del consorzio.