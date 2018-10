Alla casa di riposo i camerieri sono spogliarellisti: nonnine ne approfittano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pettorali in vista e muscoli scolpiti: alla casa di riposo le anziane signore non si fanno mancare nulla. I camerieri che hanno servito loro la cena avevano indosso solo grembiulini sexy e papillon. La notizia arriva dall', in Gran Bretagna. La casa di riposo è laL'idea è partita da una delle ospiti del Milton, Joan Corp, 89 anni, che ha spinto la coordinatrice delle attività Claire Martin a ingaggiare i ragazzi della compagnia. Alla serata "trasgressiva" hanno partecipato anche alcuni parenti, come riporta il sito del Mirror. E prima della buonanotte le anziane ospiti si sono concesse un massaggio rigenerante. Le foto di questa serata sono state condivise suldell'ospizio. Doll Jenkins, la più anziana del gruppo con i suoi 99 anni, ha dimostrato di aver apprezzato l'iniziativa e ha chiesto ai camerieri di tenersi pronti per il suo centesimo compleanno.