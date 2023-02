Casa di riposo horror, anziani umiliati, sporchi e minacciati: «Se suoni il campanello ti spezzo le gambe»

RIMINI - Una casa per anziani non autosufficienti, trasformato in un luogo di maltrattamenti e violenza. Purtroppo un copione già letto, quanto sarebbe avvenuto all'interno de La Collina, a Mondaino, in provincia di Rimini, dove i titolari della struttura sarebbero responsabili di atti di violenza, oltre che di un'inaudita crudeltà nei confronti di persone anziane incapaci di difendersi, circa un sessantina.

Film horror

I pazienti che cadevano a terra, riportando fratture e lesioni, restavano sul pavimento anche per tante ore, nella sporcizia dei bisogni fisiologici e parzialmente svestiti. Alcuni di loro uscivano dalla struttura, ed alcuni testimoni li avrebbero visti vagare in paese, del tutto confusi, mentre sarebbero dovuti restare nella casa di riposo. Altri ancora, venivano sedati e restavano a letto per giorni, con piaghe da decubito perché non venivano girati dal personale, costretto tra l'altro, a turni massacranti. Insomma una vera scena da film dell'orrore e se gli anziani provavano a lamentarsi, scattavano le minacce.

L'indagine

«Se suoni il campanello ti spezzo le gambe», una delle frasi raccolte dagli inquirenti nelle intercettazioni, dopo che i familiari degli anziani ospiti, sospettosi sul trattamento, hanno denunciato gli episodi ai carabinieri e di conseguenza alla procura, che dopo una lunga indagine, ha chiesto il rinvio a giudizio per sette persone coinvolte nella gestione della struttura tra cui la ex direttrice, un infermiere ed operatori socio-sanitari. I carabinieri del Nas, infatti, quando hanno ispezionato la struttura hanno trovato 36 ospiti in condizioni disastrose.