Carri armati a Roma, decine di blindati in marcia e traffico bloccato. Il video virale: «Pronti alla guerra?» FOTO

Nessuna chiamata alle armi, ma una scena che ha comunque inquietato chi l'ha vista. E filmata. Decine di carri armati e altri mezzi militari si immettono sulla strada a Roma, mentre i carabinieri fermano le auto in transito. «Pronti alla guerra?», dice scherzosamente chi riprende la scena, poi condivisa dalla pagina "Welcome to Favelas".

Carri armati su via Flaminia

Un'auto dei carabinieri ferma in mezzo alla strada, sulla trafficata via Flaminia, e almeno 10 carri armati che si immettono nella carreggiata, seguiti da altri mezzi militari. È questa la scena che si è palesata davanti a un automobilista, fermo ad aspettare di poter riprendere la marcia. «Non finiscono più», dice l'uomo intento a fare il video da dentro la macchina. E poi scherza: «Pronti alla guerra?». In un momento di tensioni crescenti come quello che il mondo sta vivendo, di certo è un pensiero facile da associare. Le stesse scene sono state filmate al fronte in Ucraina e in Russia, quando ancora l'esercito di Putin non aveva cominciato l'invasione. Segno che l'Italia stia per entrare in guerra? No, ma dare qualcosa per scontato non sembra più possibile.