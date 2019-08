Anziani e malati: marito e moglie trovati morti in un albergo. E' giallo

Per uccidersi hanno usato un consistente quantitativo di insulina e sonniferi. Leonello Lombardi, emiliano di 74 anni, e sua moglie Graziella Possega, 67enne originaria della Slovenia, entrambi residenti a Carpi, si sono suicidati questa mattina in una stanza dell'hotel Gabarda, nella stessa zona in provincia di Modena. I carabinieri agli ordini del capitano Alessandro Iacovelli, chiamati dal gestore della struttura e impegnati nelle indagini, non escludono al momento nemmeno l'ipotesi dell'omicidio-suicidio, alla base del quale ci sarebbero le gravi condizioni di salute di entrambi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I cadaveri di un uomo e una donna sono stati trovati in una stanza d'albergo nella zona di, l'HotelGabarda in via Carlo Marx in provincia di Modena. I carabinieri sono sul posto e hanno avviato accertamenti per ricostruire le cause della morte. Dalle prime informazioni potrebbe trattarsi di un doppio suicidio, ma non è ancora escluso l'omicidio-suicidio visto le gravi condizioni di salute di entrambi.