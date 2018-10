Carpa da record: pesa 25 chili, a pescarla nel lago è stato un 17enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ildellodi Amatrice non finisce di regalare sorprese e sul finire delle tre giornate di gare - domani mattina alle 8 - ecco, addirittura, undel mondo. Si tratta della più grandemai catturata da un minorenne. E' un bellissimo esemplare di ben 25,2 kg pescata dalla squadra gallese per mano delLuke Mullet che gareggia nellaLa competizione si chiuderà domani (domenica 21 ottobre) e alle premiazioni sono attesi il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e il segretario dell’Ambasciata del Qatar in Italia, Nawaf Hayel N.R. Al-Enazi,Soddisfattissimi gli organizzatori dell'evento a cominciare da Riccardo Battisti della Four Angling Company e lo scozzese Ross Honey patron della manifestazione. «Eravamo consci del fatto che pescare in un lago pubblico non fosse semplice soprattutto per dei ragazzi così giovani - nicchia Ross - ma è un ottimo banco di prova per testare le capacità e la preparazione di questi ragazzi. Il fatto che un altro team abbia pescato undi una taglia così importante rende la competizione più avvincente. C'è ancora una notte intera per sperare che qualche altra squadra catturi altri bei pesci».