Caronte, il caldo via dall'Italia prima del previsto. «Stranezze imbarazzanti»

METEO DIRETTA: STRANEZZE e IMBARAZZI in ATTESA della GRANDINE di STASERA. ESTATE 2018 FUORI CONTROLLO » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/5YjawOscga #meteo via @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 3 luglio 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilatteso è arrivato, ma sembra che questa volta iabbiano sbagliato qualcosa. L'ammissione, o simil tale, arriva da uno di loro che sul sito Il Meteo.it, ammette lache si sta verificando proprio in queste ore.L'atteso Carone è arrivato traghettando aria calda ed estate. L'anticiclone prometteva temperature in rialzo, ma soprattutto sole, ma dalle immagini del satellite sembra che le cose stiano andando (e possano continuare ad andare) diversamente. «lo scenario non solo è interessante, ma pure curioso, inquietante, imbarazzante e ingannevole, con tante stranezze tutte insieme che concorrono ad aggredire Caronte», fa sapere Antonio Sanò. In questi giorni, polveri, pulviscolo e sabbie sahariane sono giunte fino al nostro paese creando un addensamento di nubi.«Sono inquietanti le nubi basse che si ammassano e si accalcano sul Tirreno sin verso il Lazio, Roma, la Campania, Napoli, attorno alla Sardegna, rendendo il cielo tutt’altro che sereno, anzi grigio e autunnale , segnale dell’alta umidità, un po’ inusuale per la stagione», prosegue. Nel pomeriggio di oggi, inoltre, sull'arco alpino, quelle che dal satellite sembrano nubi innocue si riveleranno essere minacciose e temporalesche e al nord ci saranno fenomeni di grandine e anche il rischio di trombe d'aria. Uno scenario imprevisto, cambiato velocemente, che in modo altrettando veloce potrebbe cacciare Caronte, prima del previsto.