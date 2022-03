Caro benzina, dura solo 40 giorni lo sconto di 25 cent

Il carburante dovrebbe scendere sotto i due euro a partire da domani. Scatterà infatti solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa per oggi, del decreto taglia prezzi approvato venerdì scorso dal cdm che prevede la riduzione di 25 centesimi del costo per litro di benzina e diesel. Servirà qualche giorno in più, invece, per l'arrivo del decreto legge con tutte le altre norme, dalla sterilizzazione degli aumenti di energia per le famiglie sotto i 12mila euro di Isee alle rate per le imprese in difficoltà, fino al prelievo del 10% sugli extraprofitti delle società energetiche.

Le misure adottate valgono 4,4 miliardi, ma sono ritenute insufficienti da imprese, sindacati, partiti (anche di maggioranza). Lo sconto di 25 centesimi al litro non accontenta i consumatori, che criticano sia l'importo - che non basta a colmare il divario con gli aumenti subiti - sia il fatto che l'intervento è limitato nel tempo: avrebbe una durata di soli 40 giorni.

