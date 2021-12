Tragedia nella notte: Carlotta muore a 18 anni nello schianto dell'auto. Feriti i tre amici

Tragedia nella notte a Villorba: un’auto con a bordo quattro ragazzi è uscita di strada. Una ragazza a bordo è morta sul colpo, feriti lievi gli altri tre amici: una coetanea e due ragazzi ventenni. La vittima è Carlotta de Rossi, 18 anni, di Villorba. L’incidente è successo nella notte, in via Trieste, intorno all’1.40. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che l’hanno estratta dalle lamiere e il Suem 118. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.

Questo è il secondo mortale che insaguina la Marca in queste festività natalizie. La notte della vigilia Margherita Lotti, 30 anni, aveva perso la vita in un terribile incidente avvenuto sul cavalcaferrovia di San Vendemiano. Un 53enne ubriaco alla guida di un'Alfa Romeo Stelvio aveva tamponato la sua Citroen C2 ferma in panne a lato strada, con le quattro frecce accese. La conducente, in piedi davanti al cofano, nell'urto era stata sbalzata giù dal viadotto, precipitando nel fossato sottostante. Un volo che non le ha lasciato scampo.

