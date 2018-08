Caricabatterie esplode Muore colpito al cuore un ingegnere di 27 anni

Colpito al cuore da un frammento dei caricabatterie: nel giorno del suo 27° compleanno è morto ad Amburgo un ingegnere elettronico esperto di energie pulite come quella solare. Lo riporta la Bild. Alexander G. stava lavorando nell'azienda di energie rinnovabili quando è avvenuta l'esplosione che lo ha investito in pieno.



«Dobbiamo immaginarci come se un proiettile fosse entrato nel suo corpo», ha raccontato un vigile del fuoco a Bild. A scoppiare è stato il carica-batterie di pile stilo ricaricabili al litio del formato AA. Un oggetto di uso comune impiegato da chi vuole evitare di inquinare usando sempre nuove batterie. L'uomo, soccorso immediatamente e portato in ospedale, è deceduto poche ore dopo all'Asklepios-Klinikum St. Georg.

