Carabinieri in congedo, la sera del ringraziamento a Morciano e San Clemente. Le foto

MORCIANO - Riunione conviviale di fine anno della ANC - Sezione di San Clemente e Morciano di Romagna. Organizzata dai vertici della Sezione Carabinieri in Congedo di San Clemente e Morciano di Romagna, di cui attuale presidente è l'appuntato Carlo Arcaroli, la sera del 23 dicembre scorso, presso il salone del Centro Parrocchiale a Morciano di Romagna, si è tenuta una cena sociale alla quale hanno partecipato oltre 70 persone, tra soci effettivi e simpatizzanti, il gruppo dei Volontari ed i sindaci di San Clemente, Morciano di Romagna e Montefiore Conca, Mirna Cecchini, Giorgio Ciotti e Filippo Sica, molti accompagnati dai loro familiari.

I sindaci

Tutti i sindaci hanno preso la parola per un saluto augurale a tutti i presenti e per ringraziare la Sezione per il gruppo dei Volontari che esercitano vigilanza all'ingresso delle scuole e nei territori comunali.

Durante la cena è stato consegnato ai volontari presenti, un omaggio natalizio, sicuramente meritato, per il servizio che svolgono nel territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione Valconca. I presenti: Carlo Arcaroli, Silvano Latteo, Sonia Bartolini, Luigi Casadei, Filippo Sica, Galli Cristina, Matteo Mazzini, Ettore Migani , Stefano Cenni, Rosanna Figoli e Alan Ticchi. Al termine della cena, scambio di auguri fra tutti i presenti e foto ricordo.