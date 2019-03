Picchia a sangue la moglie davanti al fioglioletto arrestato bengalese

VENEZIA - I carabinieri di Venezia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo che stava picchiando la moglie davanti al figlio di 8 anni. L'allarme è stato dato dai vicini di casa che sentivano urla in un'abitazione del centro storico lagunare. I militari giunti sul posto hanno individuato l'abitazione ed hanno bloccato l'uomo, un 36enne, che aveva appena colpito la moglie di 34 anni che continuava a chiedere aiuto mentre si aggiungeva anche il pianto del bambino che era presente alla scena di violenza.



Riportata la calma tra i coniugi, commercianti di origine bengalese residenti da tempo a Venezia, e tranquillizzato il minore, la donna è stata trasportata col bimbo al pronto soccorso a causa delle percosse subite. Terminati gli accertamenti sanitari con prognosi di 5 giorni di guarigione per varie contusioni alla sola donna, madre e figlio sono stati infine accompagnati presso la caserma di San Zaccaria, nella Stanza «Tutta per sé», dedicata alle «audizioni delle donne vittime di violenza». La donna, in forte stato di stress emotivo, opportunamente rincuorata e rassicurata si è lentamente tranquillizzata ed ha quindi denunciato la subita aggressione fisica da parte del marito, precisando che già in altre occasioni aveva subito percosse e maltrattamenti da parte dell'uomo.

