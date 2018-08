Carabiniere si accascia e muore davanti alla moglie. Era stato visitato da poco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lutto nell'Arma dei carabinieri a Minturno (Latina), per l'improvvisa scomparsa di un vice brigadiere in servizio nella stazione. L'episodio si è verificato ieri sera, l'uomo stava passeggiando con la moglie sul lungomare di Scauri quando si è accasciato privo di sensi.Vani i soccorsi, per il militare purtroppo non c'era più nulla da fare. Il vice brigadiere era stato al punto di primo intervento di Minturno per un malessere, ma lo avevano rimandato a casa nonostante la pressione fosse alta, prescrivendogli una cura.Lasciata la struttura sanitaria, aveva deciso poco dopo di andare a fare una passeggiata ma un malore l'ha stroncato.