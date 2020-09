Carabiniere si finge cliente e arresta giovane escort ricercata da 5 anni

PORDENONE - Si è finto cliente e ha arrestato una escort ricercata dal 2015 per furti. È accaduto nei giorni scorsi a Trieste. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pordenone che hanno eseguito un'ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura nei confronti di una 28enne romena ricercata per una serie di furti, commessi ai danni di attività commerciali.

Da cinque anni si era resa irreperibile sul territorio nazionale. Setacciando i social network, gli investigatori hanno tuttavia trovato tracce del suo rientro in Italia, dove esercitava come escort. Appena entrato nell'appartamento della donna, e avuta conferma della sua identità, il carabiniere in borghese ha dato un segnale ai colleghi, i quali hanno fatto irruzione e l'hanno arrestata e condotta in carcere.

