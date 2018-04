Accoltella un carabiniere dopo una lite familiare poi si barrica in casa

Ha accoltellato un carabiniere e si è barricato in casa. È successo a Porto Torres, una cittadina del Nord Sardegna, dove un militare della locale compagnia è stato ferito con una coltellata da un uomo: i carabinieri erano intervenuti per sedare una lite in famiglia.



Il militare è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sassari, mentre l'uomo che lo ha ferito si è barriacto in casa ed è circondato dalle forze dell'ordine, che stanno cercando di convincerlo ad arrendersi.

